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"Виноват" Месси. Роналду дисквалифицирован за непристойный жест: видео

Фото: У Криштиану Роналду будет время подумать над своим поведением (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду получил наказание за беззастенчивую реакцию на выходки аравийских болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arriyadiyah.

Форвард "Аль-Насра" поплатился за несдержанность в 21-м туре местного чемпионата. На непристойный жест португальца спровоцировали болельщики "Аль-Шабаба".

Роналду забил один из мячей "Аль-Насра", а болельщики соперника решили отомстить звезде, скандируя фамилию извечного конкурента – Лионеля Месси. В ответ нападающий повернулся в сторону трибун и совершил двузначные движения рукой у паха. Дисциплинарный комитет тамошней федерации наказал Роналду баном на 1 матч.

39-летний португалец получил и денежный штраф. Ориентировочно 2,5 тысяч евро он должен заплатить федерации, а еще почти 5 тысяч – "Аль-Шабабу". Скорее всего, Роналду пропустит поединок против аутсайдера первенства "Аль-Хазема" 29 февраля.

В прошлом году португалец получил специфический приговор в Иране. Форварда приговорили к 99-ти ударам плетью за объятия с художницей Фатимой. Он тепло пообщался с женщиной, имеющей ограниченные физические возможности, а также обнял ее и дружески поцеловал. По мнению Фемиды исламской республики, Роналду прелюбодействовал.

 

 

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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