В парламенте Сербии оппозиция устроила драку и пожар в парламенте

Днем вторника, 4 марта, в парламенте Сербии депутаты правящей и оппозиционной фракций устроили драку. Они забросали друг друга дымовыми шашками и яйцами, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, депутаты-оппозиционеры зажгли в помещении дымовые шашки и развернули баннер с надписью "Сербия восстанет, когда режим падет". После этого они подрались с представителями правящей партии. Трое депутатов получили ранения.

По словам спикера парламента Аны Брнабич, депутат Ясмина Обрадович, которая пострадала от электрошоковой бомбы, перенесла инсульт. Пострадали также депутат Жасмина Каранац и Соня Илич, которая находится на восьмом месяце беременности.

Конфликт произошел на фоне массовых акций протеста и принятия повестки с около 50 пунктами, которые в основном касались поправок к закону об образовании.

Отставки в сербском правительстве из-за митингов

На фоне протестов в Сербии, вызванных обвалом крыши на станции в Нови-Саде, унесшим 15 жизней, в отставку ушли министры торговли, транспорта и инфраструктуры, а также премьер-министр Милош Вуцевич.

Он объяснил этот шаг желанием "разрядить напряженность" и сообщил, что мэр Нови-Сада также сложит полномочия. Однако протестующие, которые обвиняют правительство в коррупции, не прекратили акций. Президент Александар Вучич призвал оппозицию не бойкотировать возможные парламентские выборы.