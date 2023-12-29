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Вилла Геббельса. ЦПД развеял очередной фейк о Зеленском

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вражеские Telegram-каналы распространяют фейк о том, что украинский президент Владимир Зеленский купил виллу гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российские паблики сообщают, что согласно договору о покупке недвижимости, вилла за 8 миллионов евро была приобретена компанией Film Heritage Inc, которая якобы связана с Зеленским. 

Однако Центр противодействия дезинформации установил, что первоисточником этой информации является якобы бывшая сотрудница консалтинговой компании ВІМ Сабина Мелс. Хотя установить личность Сабины Мелс и ее принадлежность к BIM не удалось, что ставит под сомнение существование такого лица. 

Впоследствии фейк о вилле распространили враждебные ресурсы, нигерийское издание Independent и вебсайт OKV e.V., наполнение которого соответствует пророссийской риторике.

В центре отметили, что ранее нигерийские издания уже были причастны к распространению фейков о Зеленском, в частности издание PUNCH. 

"Рашисты не оставляют попыток дискредитировать Зеленского, а распространяя свою ложь от имени фейковых иностранных изданий, они пытаются придать ей большей достоверности", - сообщили в центре.

Напомним, мы сообщали, что в сети активизировалось создание фейковых Telegram-каналов украинских бригад и батальонов.

Недавно Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

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