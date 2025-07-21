ВИЧ не передается через поцелуй и укусы комаров: Минздрав развенчал самые распространенные мифы

Центр общественного здоровья Минздрава Украины обнародовал разъяснения относительно распространенных мифов о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ). В частности о реальных путях инфицирования, профилактике и лечении ВИЧ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦОС.
ВИЧ не передается через поцелуи, объятия, общую посуду, чихание, кашель, сидение унитаза, укусы комаров или купание в водоемах. Также практически невозможно заразиться через маникюр или педикюр, если инструменты стерилизованы.
Основные пути инфицирования - это незащищенный секс, совместное использование шприцев или игл, передача от матери к ребенку, а также переливание инфицированной крови.
Самыми эффективными методами профилактики является правильное использование презервативов, доконтактная профилактика (PrEP), а также постконтактная профилактика (PEP), которую следует начать не позднее чем через 72 часа после потенциального контакта с вирусом.
ВИЧ не излечивается полностью, но поддается контролю. Антиретровирусная терапия (АРТ) позволяет снизить количество вируса до неопределяемого уровня - в таком состоянии ВИЧ не передается дальше и не вредит иммунитету.
Единственный способ узнать о наличии ВИЧ - пройти тест. Его рекомендуется делать как минимум раз в год или после рискованных контактов. Тестирование в Украине бесплатное.
В ЦОЗ отмечают, что ВИЧ не передается в быту, а своевременная профилактика и лечение позволяют людям с ВИЧ жить полноценно и безопасно для других.
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