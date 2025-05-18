"Похитили и избили". Во Львове вспыхнул скандал с ветераном Нацгвардии и ТЦК: что известно

Во Львове ветеран Нацгвардии заявил, что сотрудники ТЦК похитили и избили его. В военкомате уже начали проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.
Ранее сегодня в сети начало распространяться видео, где мужчина утверждает, что в течение последних трех лет служил в Нацгвардии, а недавно покинул службу по состоянию здоровья.
По его словам, вечером 16 мая во Львове его остановил микроавтобус якобы с пятью сотрудниками Сиховского ТЦК.
Без объяснений его избили, затащили в машину и продолжали наносить удары по голове и спине. После этого, по его словам, его повозили по району, а через час сотрудники ТЦК спросили его данные и выбросили на улицу.
Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал видеозапись, которую выложил нацгвардеец.
"Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду", - отметили военные.
В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, ТЦК сообщил, что виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом.
"Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - добавили в центре.
Напомним, что это не первый инцидент связанный с сотрудниками ТЦК за сегодня. Днем 18 мая мы писали, что военные ТЦК впервые прокомментировали ситуацию с гибелью мужчины после падения из окна здания ТЦК в Харькове.
Сотрудники харьковского ТЦК рассказали свою версию того, что произошло.
Все, что сейчас известно об этой ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время заметим, что вчера была информация об избиении мужчины на пункте сбора в Винницком территориальном центре комплектования.
Кроме того, в прошлом месяце сеть облетело видео из Киева, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.
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