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"Похитили и избили". Во Львове вспыхнул скандал с ветераном Нацгвардии и ТЦК: что известно

Фото: львовский ТЦК прокомментировал инцидент с ветераном Нацгвардии (facebook.com_lvivobltck)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове ветеран Нацгвардии заявил, что сотрудники ТЦК похитили и избили его. В военкомате уже начали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Ранее сегодня в сети начало распространяться видео, где мужчина утверждает, что в течение последних трех лет служил в Нацгвардии, а недавно покинул службу по состоянию здоровья.

По его словам, вечером 16 мая во Львове его остановил микроавтобус якобы с пятью сотрудниками Сиховского ТЦК.

Без объяснений его избили, затащили в машину и продолжали наносить удары по голове и спине. После этого, по его словам, его повозили по району, а через час сотрудники ТЦК спросили его данные и выбросили на улицу.

Реакция военкомата

Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал видеозапись, которую выложил нацгвардеец.

"Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду", - отметили военные.

В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, ТЦК сообщил, что виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом.

"Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - добавили в центре.

Скандалы с ТЦК

Напомним, что это не первый инцидент связанный с сотрудниками ТЦК за сегодня. Днем 18 мая мы писали, что военные ТЦК впервые прокомментировали ситуацию с гибелью мужчины после падения из окна здания ТЦК в Харькове.

Сотрудники харьковского ТЦК рассказали свою версию того, что произошло.

Все, что сейчас известно об этой ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время заметим, что вчера была информация об избиении мужчины на пункте сбора в Винницком территориальном центре комплектования.

Кроме того, в прошлом месяце сеть облетело видео из Киева, на котором зафиксирована драка между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

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ЛьвовТЦК