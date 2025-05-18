"Похитили и избили". Во Львове вспыхнул скандал с ветераном Нацгвардии и ТЦК: что известно

Во Львове ветеран Нацгвардии заявил, что сотрудники ТЦК похитили и избили его. В военкомате уже начали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП .

Ранее сегодня в сети начало распространяться видео, где мужчина утверждает, что в течение последних трех лет служил в Нацгвардии, а недавно покинул службу по состоянию здоровья.

По его словам, вечером 16 мая во Львове его остановил микроавтобус якобы с пятью сотрудниками Сиховского ТЦК.

Без объяснений его избили, затащили в машину и продолжали наносить удары по голове и спине. После этого, по его словам, его повозили по району, а через час сотрудники ТЦК спросили его данные и выбросили на улицу.

Реакция военкомата

Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал видеозапись, которую выложил нацгвардеец.

"Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду", - отметили военные.

В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, ТЦК сообщил, что виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом.

"Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", - добавили в центре.