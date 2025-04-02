Похитила вещи с могилы защитника "Азовстали": в Виннице женщине объявили подозрение

Напомним, на кладбище "Сабаров-1" в Виннице неизвестные во второй раз обокрали могилу погибшего военного Назария Гринцевича с позывным "Гринка". Его мать Марианна Гринцевич обратилась в полицию 30 марта.

По словам Гринцевич, с могилы исчезли деревянная булава и три свечи. Булава была привезена из Закарпатья и прикручена, поскольку ранее уже случались кражи.

Кто такой Назар Гринцевич

Назарий Гринцевич - военный Национальной гвардии Украины, защитник "Азовстали", бывший пленный, командир взвода подразделения "Контакт 12".

Еще до совершеннолетия он тайно прошел курс молодого бойца в "Азове" и с началом полномасштабного вторжения защищал Мариуполь. Вместе с побратимами три месяца удерживал металлургический комбинат "Азовсталь", где встретил свое 19-летие. После выхода с завода попал в российский плен и более четырех месяцев находился в колонии на временно оккупированной территории.

21 сентября 2022 года его освободили в рамках большого обмена. После реабилитации Назарий вернулся в ряды военных, стал командиром взвода оптических наблюдателей и продолжил бороться за Украину.

10 марта 2024 года ему исполнился 21 год. Погиб 6 мая 2024-го. Его слова стали символическими для многих украинцев: "Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину".

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