Похищение и пытки на море: офицерам Черноморского флота РФ объявили подозрение

Двум офицерам Черноморского флота РФ сообщено о подозрении за жестокое обращение с экипажем украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 26 февраля 2022 года, во время выполнения гуманитарной миссии по эвакуации раненых и погибших вблизи острова Змеиный, украинское судно "Сапфир", которое не имело вооружения, было остановлено российскими военными кораблями.
На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских: медик, электромонтер и двое священников.
Российские военные задержали всех, удерживали в нечеловеческих условиях без воды, еды и медицинской помощи.
Кроме того, их избивали, и запугивали расправой, угрожая оружием. Людей держали на разведывательном корабле "Экватор" и буксире "Шахтер", который, хоть и имел гражданский статус, использовался в военных целях.
Впоследствии украинцев незаконно вывезли на временно оккупированную территорию Крыма, где так же удерживали до освобождения в рамках обмена между Украиной и Россией. Также было возвращено украинское спасательное судно.
Командиру разведывательного корабля "Экватор" и капитану спасательно-буксировочного судна "Шахтер" Черноморского флота РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны.
Им грозит наказание лишением свободы на срок до 12-ти лет. Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.
Фото: офицерам Черноморского флота РФ объявили подозрение (od.gp.gov.ua)
Напомним, недавно сообщила подозрение российскому солдату Сергею Тужилову. Оккупанту грозит пожизненное за вероятный расстрел украинского военнопленного.
Ранее спецслужбам удалось идентифицировать личности российских военных, которые во время оккупации части Киевской области занимались пытками мирных жителей.
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