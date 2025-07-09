Похищение и пытки на море: офицерам Черноморского флота РФ объявили подозрение

Двум офицерам Черноморского флота РФ сообщено о подозрении за жестокое обращение с экипажем украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, 26 февраля 2022 года, во время выполнения гуманитарной миссии по эвакуации раненых и погибших вблизи острова Змеиный, украинское судно "Сапфир", которое не имело вооружения, было остановлено российскими военными кораблями. На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских: медик, электромонтер и двое священников.

Российские военные задержали всех, удерживали в нечеловеческих условиях без воды, еды и медицинской помощи.

Кроме того, их избивали, и запугивали расправой, угрожая оружием. Людей держали на разведывательном корабле "Экватор" и буксире "Шахтер", который, хоть и имел гражданский статус, использовался в военных целях.

Впоследствии украинцев незаконно вывезли на временно оккупированную территорию Крыма, где так же удерживали до освобождения в рамках обмена между Украиной и Россией. Также было возвращено украинское спасательное судно.

Что грозит

Командиру разведывательного корабля "Экватор" и капитану спасательно-буксировочного судна "Шахтер" Черноморского флота РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны.

Им грозит наказание лишением свободы на срок до 12-ти лет. Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.

Фото: офицерам Черноморского флота РФ объявили подозрение (od.gp.gov.ua)