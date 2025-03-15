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Не исключают российский след. Полиция назвала три версии убийства активиста Ганула

Фото: активист Демьян Ганул (facebook com demianganul)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители рассматривают три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе. Полиция не исключает причастность России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова в эфире телемарафона.

"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью". - сказал Небытов.

По его словам, следствие также не исключают вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель главы Нацполиции.

 

Убийство Ганула в Одессе

Напомним, утром 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Как известно, нападавший застрелил активиста и скрылся с места преступления. Полиция оперативно отреагировала. В Одессу направили дополнительные команды правоохранители, а министр внутренних дел Игорь Клименко взял на контроль дело.

В тот же день менее чем через пять часов после убийства подозреваемого задержали. Им оказался местный житель 1978 года рождения. По данным источников РБК-Украина, подозреваемый - Сергей Шалаев.

Полиция изъяла у него оружие и гранату. В СБУ уточнили, что в убийстве подозревают 46-летнего дезертира.

По факту убийства полицейские открыли производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).

Что известно об активисте Демьяне Ганула в его убийстве - в материале РБК-Украина.

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