Не исключают российский след. Полиция назвала три версии убийства активиста Ганула

Правоохранители рассматривают три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе. Полиция не исключает причастность России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова в эфире телемарафона.
"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью". - сказал Небытов.
По его словам, следствие также не исключают вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.
"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель главы Нацполиции.
Напомним, утром 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Как известно, нападавший застрелил активиста и скрылся с места преступления. Полиция оперативно отреагировала. В Одессу направили дополнительные команды правоохранители, а министр внутренних дел Игорь Клименко взял на контроль дело.
В тот же день менее чем через пять часов после убийства подозреваемого задержали. Им оказался местный житель 1978 года рождения. По данным источников РБК-Украина, подозреваемый - Сергей Шалаев.
Полиция изъяла у него оружие и гранату. В СБУ уточнили, что в убийстве подозревают 46-летнего дезертира.
По факту убийства полицейские открыли производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).
Что известно об активисте Демьяне Ганула в его убийстве - в материале РБК-Украина.
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