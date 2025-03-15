Не исключают российский след. Полиция назвала три версии убийства активиста Ганула

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова в эфире телемарафона.

"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью". - сказал Небытов.

По его словам, следствие также не исключают вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, поскольку активист имел активную проукраинскую позицию.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - заявил заместитель главы Нацполиции.