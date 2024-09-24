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Воспитанник "Динамо" перешел в середняк чемпионата Испании: там затравили Зозулю

Мадрид, Вторник 24 сентября 2024 12:49
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Воспитанник "Динамо" перешел в середняк чемпионата Испании: там затравили Зозулю Фото: Марко Подоляк примерил футболку "пчел" (instagram.com/marik_poldi22)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Марко Подоляк присоединился к мадридскому "Райо Вальекано".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

20-летний украинец пополнил ряды "пчел". Он находился без клуба с лета.

Подоляк подписал контракт с "Райо Вальекано". Сроки и другие детали соглашения остаются неизвестными. Скорее всего, хавбек начнет выступления в команде B мадридцев, соревнующейся в Терсере Федерасьон – 5-м по рангу дивизионе Испании.

Трудоустройством Подоляка в Испании занималось агентство Talented Birds украинцев Евгения Коноплянки и Романа Зозули. Последний имел конфликт с левой группировкой ультрас "Райо Вальекано". В 2007 году они заблокировали его трансфер, обвинив в "нацизме".

Подоляк воспитывался в структуре киевского "Динамо". После полномасштабного вторжения в РФ он перебрался на Туманный Альбион. Там играл за "Брекнелл" в английской трясине, а впоследствии не прошел просмотр в лондонском "Куинз Парк Рейнджерс". В прошлом году присоединился к "Висле" из польского Плоцка, но выше второй команды не поднялся.

К слову, ранее экс-капитан "Зари" Каменюка стал тренером академии "Байера".

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Коноплянка Чемпионат Испании Роман Зозуля
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