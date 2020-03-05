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В Вифлеємі закриють Храм Різдва Христового через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 14:11
В Вифлеємі закриють Храм Різдва Христового через коронавірус
Фото: Храм Різдва Христового у Віфлеємі (wikipedia.org)

На палестинських територіях виявили випадки зараження коронавірусом

Через ситуацію з коронавірусом у Віфлеємі закриють Храм Різдва Христового. Про це повідомляє Gulf News, з посиланням на палестинські влади.

Повідомляється, що палестинське Міністерство охорони здоров'я у зв'язку з виявленими випадками зараження коронавірусом у Віфлеємі оголосило надзвичайний стан у місті та прилеглих містах і селах. Зокрема, скасовані всі масові заходи, закриті навчальні заклади, мечеті і церкви.

Крім того, християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, в тому числі Храм Різдва Христового. Також скасовано щорічний Вифлеємський марафон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 12 випадках зараження коронавірусом в Ізраїлі.

Також повідомлялося, що в Китаї знову зафіксували зростання захворювань на коронавірус. За даними Національної комісії охорони здоров'я, на материковій території Китаю зафіксували 139 нових випадків коронавірусу. До цього динаміка зараження скорочувалася протягом трьох днів поспіль.

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