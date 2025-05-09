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Оттягивая прекращение огня, Россия издевается над миром, - МИД Литвы

Литва, Пятница 09 мая 2025 14:09
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Оттягивая прекращение огня, Россия издевается над миром, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия затягивает процесс прекращения огня в войне против Украины. Таким образом Кремль издевается над дипломатическими усилиями международного сообщества и США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

"Конечно, прекращение огня необходимо, и недаром Украина два месяца назад заявила, что готова к безусловному прекращению огня. Россия два месяца оттягивает это время, фактически издеваясь над международным сообществом и дипломатическими усилиями США, осуществляя жестокие атаки на Украину", - заявил он в эфире радио LRT в пятницу.

По словам главы МИД, прекращение огня позволило бы подготовиться к мирным переговорам и продемонстрировало бы истинные намерения Кремля.

"То, что мы видим с российской стороны, просто промедление и затягивание вопроса, показывает, что Путин в этом вообще не заинтересован. И это прискорбно, очевидно, что он таким образом реагирует на дипломатические усилия США, которые мы, безусловно, поддерживаем", - сказал он.

Прекращение огня в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Россию согласиться на безоговорочное 30-дневное прекращение огня с Украиной. По словам Трампа, если режим прекращения огня не будет соблюдаться, Штаты и их страны-партнеры "введут новые санкции".

В марте Украина приняла предложение Вашингтона о 30-дневном безоговорочном прекращении огня, однако Россия отклонила это предложение. Кремль відвинул ряд условий, в том числе подключение российских банков в систему SWIFT.

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