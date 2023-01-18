Отстаивал волю украинского народа: Байден о гибели Монастырского в Броварах

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден выразили соболезнования по поводу авиакатастрофы в городе Бровары. Там 18 января погибло руководство министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
В своем обращении Байден сказал, что глубоко расстроен новостью о трагедии. Он заявил, что его сердце вместе с семьями погибших и раненых.
Он также упомянул Дениса Монастырского , который на момент трагедии занимал должность министра внутренних дел Украины.
"Господин Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине - как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем. Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа", - говорится в сообщении.
Байден отметил, что США как партнер будет поддерживать Украину. до тех пор пока это будет необходимо.
Напомним, сегодня, 18 января, утромв Броварах Киевской области разбился вертолет
По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.
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