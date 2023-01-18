Отстаивал волю украинского народа: Байден о гибели Монастырского в Броварах

В своем обращении Байден сказал, что глубоко расстроен новостью о трагедии. Он заявил, что его сердце вместе с семьями погибших и раненых.

Он также упомянул Дениса Монастырского , который на момент трагедии занимал должность министра внутренних дел Украины.

"Господин Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине - как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем. Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что США как партнер будет поддерживать Украину. до тех пор пока это будет необходимо.