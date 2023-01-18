RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отстаивал волю украинского народа: Байден о гибели Монастырского в Броварах

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден выразили соболезнования по поводу авиакатастрофы в городе Бровары. Там 18 января погибло руководство министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В своем обращении Байден сказал, что глубоко расстроен новостью о трагедии. Он заявил, что его сердце вместе с семьями погибших и раненых.

Он также упомянул Дениса Монастырского , который на момент трагедии занимал должность министра внутренних дел Украины.

"Господин Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине - как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем. Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что США как партнер будет поддерживать Украину. до тех пор пока это будет необходимо.

Напомним, сегодня, 18 января, утромв Броварах Киевской области разбился вертолет

По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныДжозеф БайденБровары