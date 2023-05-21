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Отработали стрельбу из гранатометов: военные показали фото из учений

Фото: обучение украинских военных (https://t.me/ok_pivnich1)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады отработали стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

По словам командования, такие учения помогают ощутить вес гранатомета, пережить первый выстрел и привыкнуть к его мощности.

Фото: обучение украинских военных (https://t.me/ok_pivnich1)

"Важно психологически подготовить бойцов, которые смогут достойно выполнять боевые задания, уметь работать с разными видами оружия и быть морально готовы к любым ситуациям", - пояснили в ОК "Север".

Обучение военных ВСУ

Украинские союзники помогают не только военной техникой и оружием, но и делятся своими знаниями и навыками. В настоящее время украинские военные проходят обучение в более чем 10 странах мира. Среди них, в частности, Британия, Франция, США и Германия.

Интересно, что учений военных ВСУ британское правительство закупило автоматы АК, тренировки проходили с оружием, которое потом бойцы будут использовать на передовой.

К тому же на днях стало известно, что Британия начнет обучать украинских пилотов. Кроме нее к обучению украинских пилотов может присоединиться также Канада, Франция и Дания.

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