"Ответим сильно и метко". Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16 Павла Иванова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню 26 лет. Мои соболезнования семье, всем побратымам Павла", - отметил президент в своей публикации.

Зеленский отметил, что заслушал доклады военных по этой боевой ситуации. Обстоятельства гибели летчика Павла Иванова устанавливаются.

"Украинские F-16, "Миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко", - добавил президент.