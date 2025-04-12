"Ответим сильно и метко". Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16 Павла Иванова
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинского летчика F-16 Павла Иванова. Глава государства пообещал "сильный" ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню 26 лет. Мои соболезнования семье, всем побратымам Павла", - отметил президент в своей публикации.
Зеленский отметил, что заслушал доклады военных по этой боевой ситуации. Обстоятельства гибели летчика Павла Иванова устанавливаются.
"Украинские F-16, "Миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко", - добавил президент.
Гибель Павла Иванова
В субботу, 12 апреля, Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов. Он был летчиком на истребителе F-16.
Воздушные силы ВСУ не уточнили, где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия. Пока известно, что пилот погиб 12 апреля, защищая Украину от оккупантов. Обстоятельства устанавливает межведомственная комиссия, которая уже начала работу.
Стоит добавить, что перед сообщением Воздушных сил ВСУ мониторинговые группы писали о "плохих новостях".
Напомним, в августе 2024 года во время отражения российской атаки погиб опытный украинский летчик Алексей Месь ("Мунфиш"). Он отбивал вражескую атаку на истребителе F-16, но самолет потерпел крушение. Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.
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