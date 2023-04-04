Убийство Татарского взяли на себя "партизаны", якобы подорвавшие Дугину, - СМИ

"Национальная республиканская армия" якобы организовала убийство пропагандиста Владлена Татарского. Ей также приписывают ликвидацию Дарьи Дугиной.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу", об этом сказано в заявлении организации.
"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский", - сказано в заявлении.
При этом в "Национальной республиканской армии" подчеркнули, что "данная акция была автономной и они не получали помощи ни от каких иностранных структур".
Также в сообщении организации отмечается, что акция не была направлена против мирных граждан и все пострадавшие являются активными сторонниками войны.
Стоит заметить, что первое упоминание о "Национальной республиканской армии" было летом прошлого года, когда она взяла ответственность за убийство Дугиной. До этого никакой информации об организации не публиковали.
В обоих случаях заявления об ответственности "Национальной республиканской армии" распространял бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас живет в Украине. При этом никаких доказательств существования организации пока нет.
Напомним, 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован пропагандист Владлен Татарский. Взрывчатка якобы находилась в статуэтке, которую ему передала Дарья Трепова.
Сегодня, 4 апреля, суд в Москве избрал Треповой меру пресечения в виде содержания под стражей.
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