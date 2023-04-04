RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убийство Татарского взяли на себя "партизаны", якобы подорвавшие Дугину, - СМИ

Фото: Владлен Татарский, российский пропагандист (t.me/vladlentatarsky)
Автор: Иван Носальский

"Национальная республиканская армия" якобы организовала убийство пропагандиста Владлена Татарского. Ей также приписывают ликвидацию Дарьи Дугиной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу", об этом сказано в заявлении организации.

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский", - сказано в заявлении.

При этом в "Национальной республиканской армии" подчеркнули, что "данная акция была автономной и они не получали помощи ни от каких иностранных структур".

Также в сообщении организации отмечается, что акция не была направлена против мирных граждан и все пострадавшие являются активными сторонниками войны.

Стоит заметить, что первое упоминание о "Национальной республиканской армии" было летом прошлого года, когда она взяла ответственность за убийство Дугиной. До этого никакой информации об организации не публиковали.

В обоих случаях заявления об ответственности "Национальной республиканской армии" распространял бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас живет в Украине. При этом никаких доказательств существования организации пока нет.

Напомним, 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован пропагандист Владлен Татарский. Взрывчатка якобы находилась в статуэтке, которую ему передала Дарья Трепова.

Сегодня, 4 апреля, суд в Москве избрал Треповой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкт-ПетербургВзрыв