Убийство Татарского взяли на себя "партизаны", якобы подорвавшие Дугину, - СМИ

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский", - сказано в заявлении.

При этом в "Национальной республиканской армии" подчеркнули, что "данная акция была автономной и они не получали помощи ни от каких иностранных структур".

Также в сообщении организации отмечается, что акция не была направлена против мирных граждан и все пострадавшие являются активными сторонниками войны.

Стоит заметить, что первое упоминание о "Национальной республиканской армии" было летом прошлого года, когда она взяла ответственность за убийство Дугиной. До этого никакой информации об организации не публиковали.

В обоих случаях заявления об ответственности "Национальной республиканской армии" распространял бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас живет в Украине. При этом никаких доказательств существования организации пока нет.