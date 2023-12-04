Ответственность за ИГИЛ: в университете на Филиппинах произошел теракт с жертвами

в городе Марави,

Министр обороны Жилберто Теодоро заявил, что правоохранительные органы продолжат бороться с терроризмом в том же темпе, что и раньше.

Боевики ИГИЛ начали проникать на территорию Филиппин в 2015 году. Они нашли поддержку среди некоторых мусульманских группировок, которые были недовольны правительством Филиппин.

В 2017 году боевики ИГИЛ захватили город Марави на юге Филиппин. Они удерживали его в течение пяти месяцев, прежде чем были выбиты правительственными войсками.

В последние годы ИГИЛ продолжает совершать теракты на Филиппинах. Один из масштабных (до данного теракта) совершили в 2019 году. Тогда группировка взяла на себя ответственность за взрыв в католической церкви в городе Холо, в результате которого погибли 27 человек.

Теракты в мире

Ранее мы сообщали, что в Париже неизвестный напал с ножом на туристов. Есть жертвы.

Также на днях случился теракт в Иерусалиме. В результате погибли люди, ХАМАС взял ответственность на себя.