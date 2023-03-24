Ответ за смертельную атаку. США ударили по позициям КСИР в Сирии

Так, 23 марта позиции американских военных неподалеку от Хасаки были атакованы, вероятно, с помощью исламского БПЛА. В результате погиб один контрантник, а шесть других военнослужащих были ранены.

В ответ на министр обороны США Ллойд Остин по указанию президента Джо Байдена отдал приказ нанести по позициям КСИР на востоке Сирии точечные авиаудары.

"Как ясно дал понять президент Байден, мы предпримем все необходимые меры для защиты нашего народа и будем всегда реагировать в любое время и в любом месте на наш выбор. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам", - заявил Остин. .

Он также заявил, что всем раненым была оказана помощь на месте, трое из них были эвакуированы в госпиталь сил Коалиции в Ираке.