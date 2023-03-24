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Ответ за смертельную атаку. США ударили по позициям КСИР в Сирии

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Пятница 24 марта 2023 05:47
Ответ за смертельную атаку. США ударили по позициям КСИР в Сирии Фото: США нанесли удар по позициям КСИР в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США нанесли авиаудар по позициям Корпуса стражей исламской революции на востоке Сирии, отвечая на их смертоносную атаку американских позиций с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Так, 23 марта позиции американских военных неподалеку от Хасаки были атакованы, вероятно, с помощью исламского БПЛА. В результате погиб один контрантник, а шесть других военнослужащих были ранены.

В ответ на министр обороны США Ллойд Остин по указанию президента Джо Байдена отдал приказ нанести по позициям КСИР на востоке Сирии точечные авиаудары.

"Как ясно дал понять президент Байден, мы предпримем все необходимые меры для защиты нашего народа и будем всегда реагировать в любое время и в любом месте на наш выбор. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам", - заявил Остин. .

Он также заявил, что всем раненым была оказана помощь на месте, трое из них были эвакуированы в госпиталь сил Коалиции в Ираке.

Напомним, что с начала марта США стали фиксировать в Сирии большую активность российской авиации.

Также мы писали, что президент Сирии Башар Асад публично поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

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