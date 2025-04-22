Ответ Путина на идею о перемирии и смерть Папы Римского: новости за 21 апреля

Российский диктатор Владимир Путин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на предложение перемирия. Тем временем умер Папа Римский Франциск.

Более детально о том, что произошло сегодня, 21 апреля, - в материале РБК-Украина .

Путин ответил Зеленскому на предложение перемирия и вспомнил об ударе по Сумам

Российский диктатор Владимир Путин якобы хочет разобраться с предложением президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по гражданским объектам.

В качестве "аргумента" он вспомнил российский удар по мирным жителям в Сумах, из-за которого погибли 35 человек.

Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск умер. Он скончался в возрасте 88 лет.

О смерти Папы Франциска сообщил кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви.

У Трампа ждут ответа Киева на идеи по Крыму и отказу от НАТО, - WSJ

США на этой неделе ожидают от Киева ответы на идеи по поводу завершения войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским, пишет WSJ.

По словам западных чиновников, идеи были изложены в конфиденциальном документе, который высокопоставленные чиновники администрации Трампа представили украинской стороне в Париже в четверг.

Силы обороны Украины остановили прорыв врага на Сумщине: свежие детали с передовой

В приграничной зоне Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются выбить украинские войска из Курской области, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении", - отметил Сырский.

Новый формат. Зеленский назвал дату встречи по Украине в Лондоне

Украина вместе с Британией, Францией и США обсудит пути завершения войны с Россией. Представители четырех стран встретятся 23 апреля в Лондоне, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, он провел хорошие и детальные переговоры с премьером Британии Киром Стармером.

Трамп пообещал рассказать о "мирной сделке" для Украины и РФ в течение трех дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что он раскроет детали американских предложений для "мирной сделки" между Украиной и Россией уже в ближайшие дни.

"Посмотрим, что из этого получится", - добавил он.