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Известного украинского боксера и его семью жестоко убили в Донецкой области

Фото: Владислав Карпачев трагически погиб 26 июня (Федерация бокса Украины)
Автор: Андрей Костенко

В четверг, 26 июня 2025 года, в результате жестокого убийства трагически погиб украинский боксер Владислав Карпачев.

Что известно о трагедии

Трагедия произошла в селе Гришино Покровской громады Донецкой области.

"Вместе с семьей Владислав стал жертвой ужасного преступления. Это - болезненная и невосполнимая потеря для всего украинского боксерского сообщества", - говорится в сообщении.

Известно, что после совершения преступления с места происшествия исчез личный автомобиль боксера - Toyota Camry с номерным знаком АН1070РА. Сейчас продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия для установления обстоятельств трагедии и лиц, причастных к убийству.

Кто такой Владислав Карпачев

Талантливый боксер выступал в весовой категории до 64 кг. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Украины среди молодежи.

Был участником национальных соревнований, тренировался на базе сборных команд и представлял Донецкую область.

На момент гибели спортсмену было 26 лет.

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