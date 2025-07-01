Известного украинского боксера и его семью жестоко убили в Донецкой области

В четверг, 26 июня 2025 года, в результате жестокого убийства трагически погиб украинский боксер Владислав Карпачев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook Федерации бокса Украины.
Трагедия произошла в селе Гришино Покровской громады Донецкой области.
"Вместе с семьей Владислав стал жертвой ужасного преступления. Это - болезненная и невосполнимая потеря для всего украинского боксерского сообщества", - говорится в сообщении.
Известно, что после совершения преступления с места происшествия исчез личный автомобиль боксера - Toyota Camry с номерным знаком АН1070РА. Сейчас продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия для установления обстоятельств трагедии и лиц, причастных к убийству.
Талантливый боксер выступал в весовой категории до 64 кг. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Украины среди молодежи.
Был участником национальных соревнований, тренировался на базе сборных команд и представлял Донецкую область.
На момент гибели спортсмену было 26 лет.
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