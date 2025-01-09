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Известный российский пропагандист пережил клиническую смерть и впал в кому

Четверг 09 января 2025 02:00
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Известный российский пропагандист пережил клиническую смерть и впал в кому Фото: российский пропагандист Тигран Кеосаян (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме. Она призвала помолиться за его здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Симоньян.

"До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме", - написала она.

Пропагандистка отметила, что у ее мужа уже "давным-давно очень больное сердце". По ее словам, мать Кеосаяна два года назад потеряла старшего сына, а "теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим".

Напоследок она призвала людей молиться за своего мужа.

Симоньян возглавляет телеканал RT, который является пропагандистским рупором Кремля и режима диктатора Владимира Путина.

Тигран Кеосаян является российским и армянским актером кино и телевидения. В последние годы он стал известен украинофобскими заявлениями и работает на телевидении, распространяя пропаганду РФ.

Напомним, в сентябре 2023 года руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против страны. По его словам, худшие кремлевские пропагандисты происходят именно из Армении. Среди них от отдельно отметил Симоньян и Кеосаяна.

В апреле 2024 года СБУ сообщила о подозрении Симоньян по ряду статей из-за ее призывов к массовому убийству украинских детей.

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