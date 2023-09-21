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Ведомственный водитель главы Харьковского облсовета трижды вносился в систему "Шлях"

Фото: ведомственный водитель главы Харьковского облсовета трижды вносился в систему "Шлях" (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Водитель председателя Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко Валерий Ключко был трижды внесен в систему "Шлях" для выезда за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ответ Харьковской ОВА.

"Что касается внесения Харьковской областной военной администрацией данных Клюшка Валерия в информационную систему "Путь" сообщаем, что 13.06.2022, 25.08.2022, 25.11.2022 по представлению Общественной организации "КОЛОС" соответствующими приказами начальника Харьковской областной2 , №193 У гражданина Ключко Валерия был согласован выезд за границу и поданы соответствующие заявления в информационную систему "Путь", - говорится в ответе Харьковской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что муж Татьяны Егоровой-Луценко, бизнесмен Виталий Луценко в октябре 2022 года на ведомственном автомобиле своей жены уезжал из Украины. За рулем этого автомобиля находился водитель председателя Харьковского облсовета Валерий Ключко.

Перейдя государственную границу Украины в пункте пропуска Могилев-Подольский в Винницкой области, Ключко и Луценко добрались до аэропорта города Кишинев, откуда мужчина вылетел во Францию.

Во Франции муж Егоровой-Луценко якобы оформлял документы о приобретении компании MIDI AU SOLEIL, которой принадлежит ресторан на набережной Канн. Кроме того, по данным французских реестров Виталий Луценко является резидентом Франции и бенефициаром компании LE FOLIE'S, которой принадлежит ночной клуб-ресторан No Name в Ницце.

Ранее РБК-Украина писала, что глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщил, что НАПК проверяет информацию об этом выезде за границу и проводит мониторинг образа жизни Татьяны Егоровой-Луценко.

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