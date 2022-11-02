Восстановление энергосистемы после ракетных ударов требует антикризисных мер НКРЭКУ, - нардеп

Восстановление разрушенных российскими террористами объектов энергосистемы нуждаются в решительных антикризисных мерах НКРЭКУ и поддержке западных партнеров необходимым оборудованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Михаила Волынца в эфире телеканала "Прямой".
"Необходимо, чтобы правительства этих стран, где производятся крупномощные трансформаторы, чтобы те, кто уже имеет договоры на закупку, отложили в долгую очередь, и хотя бы Украина могла закупить. Но Украина за какие средства это закупить? Здесь НКРЭКУ должен принять комплекс антикризисных". экстренных мер, в первую очередь ослабить существующие ценовые ограничения на продажу электроэнергии украинскими производителями", - сказал Волынец.
Также он добавил, что для скорейшей закупки нового оборудования нужна помощь западных партнеров. Поскольку на его производство и закупку в мире есть большая очередь.
Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.
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