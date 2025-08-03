Не отказывайтесь от хлеба: диетолог назвала самый вредный и три самых полезных вида

Хлеб - основа украинского стола, но его часто обвиняют во вреде для фигуры и здоровья. Однако по словам сертифицированного диетолога Лизы Ричардс, проблема не в хлебе как таковом, а в его виде.
Какой вид хлеба полезен, а какой вреден, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Health Digest.
Речь идет о белом хлебе. Именно его эксперт называет самым опасным. Изготовленный из очищенной белой муки, он состоит из "быстрых" углеводов. Это приводит к резким скачкам сахара в крови, кратковременному ощущению сытости и быстрому возвращению голода.
К тому же такой хлеб почти не содержит клетчатки, являясь источником "пустых калорий", непосредственно способствующих набору веса. Консерванты и добавки в его составе могут негативно влиять на пищеварение.
Если вы хотите есть хлеб с пользой, стоит обратить внимание на эти виды:
Цельнозерновой хлеб
Это самый простой шаг к здоровому рациону. Богатый клетчаткой, он надолго дает сытость, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.
Ржаной хлеб
Отличная альтернатива для тех, кто следит за весом. Он содержит витамины и минералы (калий, селен), надолго насыщает и имеет невысокую калорийность - всего около 65 ккал на один ломтик.
Хлеб на закваске
Диетолог называет его самым ценным выбором. Благодаря естественной ферментации он значительно легче усваивается, медленно высвобождает энергию и позволяет оставаться сытым дольше всего.
По словам Лизы, не нужно полностью исключать хлеб. Достаточно сделать осознанный выбор в пользу цельнозернового, ржаного или хлеба на закваске, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья и фигуры.
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