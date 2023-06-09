Эхо теракта на ГЭС докатится до всей Европы. Шмыгаль рассказал о последствиях катастрофы

По его словам, подрыв россиянами Каховской ГЭС будет иметь длительные последствия.

"В настоящее время, по данным Минсреды, экологический ущерб исчисляется в размере более 55 млрд гривен. Это предварительные, не окончательные цифры", - сказал он.

Премьер отметил, что затоплены огромные массивы сельскохозяйственных земель. По данным Министерства аграрной политики, 10 тысяч гектаров затоплены только на Правобережье.

Шмігаль отметил, что после схождения воды нужно восстанавливать почву и более 30 систем орошения. Также необходимо пересматривать предварительные расчеты потребностей Украины на восстановление.

Так, только восстановление ГЭС, по предварительным данным "Укргидроэнерго", будет стоить ориентировочно 1 млрд евро. Еще столько же будут стоить другие сопутствующие работы.

"На днях мы договорились с Всемирным банком о быстрой оценке ущерба и потребностей от этой катастрофы совместно с международными партнерами", - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, это вызовы, на которые Украина и партнеры должны реагировать синхронно. Речь идет не о потерях Украины, а о потерях Европы в целом. Ведь эхо теракта на Каховской ГЭС докатится до всех уголков континента. Учитывая это, общие угрозы нуждаются в совместных действиях.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской и Николаевской областях подтопило десятки населенных пунктов.

Больше всего пострадала Херсонская область, а именно - левый берег Днепра, который пока находится под российской оккупацией.

На данный момент известно о подтоплении 48 населенных пунктов в Херсонские области. При этом уровень воды постепенно снижается. Полное осушение может занять 10 дней.

Из-за затопления в Херсонской области погибли четыре человека, а еще 13 - считаются без вести пропавшими.

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