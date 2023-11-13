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Открытие центра обучения пилотов на F-16 в Румынии: появилось видео показательных полетов

Румыния, Понедельник 13 ноября 2023 15:15
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Открытие центра обучения пилотов на F-16 в Румынии: появилось видео показательных полетов Фото: появилось видео показательных полетов на базе центра обучения пилотов на F-16 в Румынии (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В учебном Центре по подготовке пилотов на истребителях F16 в Румынии прошли показательные полеты. Именно тут будут учиться украинские летчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Учебный центр для пилотов на F-16 в Румынии

О том, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов на F-16, стало известно в июле 2023 года. 13 ноября в Румынии открылся Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

7 ноября президент сообщил, что первые F-16 для обучения пилотов из Украины, ранее отправившие Нидерланды, уже прибыли в учебный центр Румынии. Кроме того, 8 ноября спикер Воздушных сил Юрий Игнат, что румынские партнеры уже готовят всю необходимую инфраструктуру.

Напомним, 25 октября украинские пилоты уже начали полеты на F-16 в США. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

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Румыния F-16
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