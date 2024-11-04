Оторвало башню. В Курской области морпехи уничтожили БМП россиян из Javelin (видео)

Бои в Курской области

Напомним, украинские защитники продолжают контролировать часть Курской области после удачного наступления в начале августа.

Сейчас в качестве "помощи" для российских оккупантов в регион прибыли северокорейские солдаты. По информации США, сейчас их там - около 8 тысяч.

Недавно издание The New York Times со ссылкой на украинского офицера писало, что россияне и северокорейцы могут уже в ближайшее время начать наступление в Курской области.

При этом сегодня, 4 ноября, стало известно, что украинские защитники нанесли удар по солдатам КНДР в Курской области.

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