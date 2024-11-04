RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Оторвало башню. В Курской области морпехи уничтожили БМП россиян из Javelin (видео)

Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили БМП из Javelin (facebook.com/pressjfo news)
Автор: Иван Носальский

В Курской области украинские морпехи уничтожили российскую БМП. Для этого они использовали переносной противотанковый комплекс Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

На видео можно заметить, как российская БМП высадила группу российских оккупантов. Через мгновение вражескую технику атаковали украинские защитники. 

В результате меткого попадания по БМП у нее оторвало башню. 

Бои в Курской области

Напомним, украинские защитники продолжают контролировать часть Курской области после удачного наступления в начале августа.

Сейчас в качестве "помощи" для российских оккупантов в регион прибыли северокорейские солдаты. По информации США, сейчас их там - около 8 тысяч.

Недавно издание The New York Times со ссылкой на украинского офицера писало, что россияне и северокорейцы могут уже в ближайшее время начать наступление в Курской области.

При этом сегодня, 4 ноября, стало известно, что украинские защитники нанесли удар по солдатам КНДР в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВооруженные силы УкраиныВМС УкраиныВойна в Украине