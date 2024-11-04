Оторвало башню. В Курской области морпехи уничтожили БМП россиян из Javelin (видео)

В Курской области украинские морпехи уничтожили российскую БМП. Для этого они использовали переносной противотанковый комплекс Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

В результате меткого попадания по БМП у нее оторвало башню.

На видео можно заметить, как российская БМП высадила группу российских оккупантов. Через мгновение вражескую технику атаковали украинские защитники.

Бои в Курской области

Напомним, украинские защитники продолжают контролировать часть Курской области после удачного наступления в начале августа.

Сейчас в качестве "помощи" для российских оккупантов в регион прибыли северокорейские солдаты. По информации США, сейчас их там - около 8 тысяч.

Недавно издание The New York Times со ссылкой на украинского офицера писало, что россияне и северокорейцы могут уже в ближайшее время начать наступление в Курской области.

При этом сегодня, 4 ноября, стало известно, что украинские защитники нанесли удар по солдатам КНДР в Курской области.

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