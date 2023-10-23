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Оторвало башню. Военные разведчики отбили штурм РФ и уничтожили вражеский танк (видео)

Украина, Понедельник 23 октября 2023 15:18
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Оторвало башню. Военные разведчики отбили штурм РФ и уничтожили вражеский танк (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники на одном из самых горячих участков фронта отбили вражеский штурм и уничтожили российский танк. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оторвало башню - военные разведчики на фронте уничтожили танк оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины подразделения специального назначения ГУР МО Украины "Артан" уничтожили российский танк на одном из самых горячих участков фронта.

Разведчики сожгли вражескую бронетехнику во время отражения попытки российских захватчиков штурмовать наши позиции.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 294 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.

Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.

Недавно украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит свыше 10 млн долларов.

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