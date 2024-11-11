Отобрали телефон и документы: в Тернопольской области разгорелся очередной скандал с ТЦК

Родственники задержанного работниками ТЦК Романа Кнышевича заявляют, что мужчину остановили для проверки документов, а затем забрали в Чортковский ТЦК, отобрав мобильный телефон и личные документы. Его третий день содержат в ТЦК, с 9 ноября.

Мужчину остановили для проверки документов, когда он ехал в рабочих вопросах в Чортков. После этого ему предложили пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Роман не возражал, поскольку состоит на учете и уже проходил ВВК, однако, по словам родственника, ему не дали возможность пройти процедуру по установленной процедуре, и принудительно забрали в Чортковский ТЦК.

Впоследствии Романа перевезли в Тернополь для прохождения дополнительных обследований – выявленные отклонения в состоянии здоровья нуждаются в дальнейшем обследовании. После этого его вернули в Чортков, но связи с ним пока нет.

Адвокат Романа Кнышевича Андрей Войнарский заявил, что пытался увидеть клиента, но ему отказали, объясняя, что ТЦК является режимным объектом. Войнарский вызвал полицию и подал заявление о незаконном содержании, однако полиция также не была допущена к мужчине.

Что говорят в ТЦК и полиции

Тернопольская полиция проводит проверку инцидента с Романом Кнышевичем. В пресс-службе Тернопольского ТЦК отметили, что лица, не воспользовавшиеся правом на отсрочку, подлежат мобилизации, а решение о пригодности к службе принимает ВВК.

Спикер полиции Тернопольской области подтвердил, что полиция выехала на место происшествия, опросила свидетелей и внесла сведения в Единый журнал о правонарушениях. Сейчас стражи порядка проводят проверку и обещают предоставить больше информации после сбора всех необходимых данных.