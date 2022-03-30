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За відео в TikTok. До суду передали перший обвинувальний акт через колабораціонізм

Фото: в Україні скерували до суд перший акт за колабораціонізм (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Краматорську Донецької області вперше в Україні направили в суд обвинувальний акт через колабораціонізм. Ця стаття набрала чинності лише 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що 25 березня мешканець Краматорська записав відео, у якому заперечував російську агресію проти України та публічно закликав громадян підтримувати дій агресора. Він виклав запис на власну сторінку у TikTok.

"Це перший обвинувальний акт, направлений до суду за вчинення колабораційної діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), яка набрала чинності 15 березня 2022 року. За 15 днів її дії вже зареєстровано 151 кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стаття дозволяє притягувати до відповідальності осіб, що у будь-якій формі співпрацюють з агресором. За вчинення такого злочину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що у селищі Ставище Київської області був затриманий колаборант, який закликав підтримувати Росію та погрожував підірвати відділення поліції.

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