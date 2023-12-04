Ощущают кадровый голод? В РФ хотят призывать с заболеваниями, которые "не мешают" службе

В Министерстве обороны России намерены изменить требования к здоровью для военной службы и разрешить призывать на службу с расширенным списком заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что в ведомстве заявили о необходимости "совершенствования" организации проведения медицинского освидетельствования граждан при мобилизации, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.

В Минобороны РФ также отметили, что к такому решению пришли в том числе с учетом опыта ведения боевых действий в Украине.

Оккупанты усиливают "мобилизацию" на временно оккупированных территориях

Как рассказывал Центр национального сопротивления, российские террористы ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины. В частности, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что враг проводит "призыв" среди жителей временно оккупированного города Старобельск Луганской области.

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", террористы в Луганской области раздают повестки даже шахтерам.

Также в конце ноября оккупанты начали раздавать "повестки" работникам коммунальных предприятий во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.