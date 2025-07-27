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Отбойник прошил салон: водитель погиб в страшном ДТП под Киевом (фото)

Фото: мужчина погиб в ДТП возле Бузовой (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В ужасном ДТП возле села Бузова в Киевской области погиб мужчина. Его автомобиль прошил отбойник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Как пояснили спасатели, 26 июля в 17:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп, возле с. Бузова, Дмитровской территориальной общины.

К месту вызова направлены спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части Ирпеня.

 

По прибытию на место вызова выяснилось, что в результате ДТП водитель оказался зажатым в транспортном средстве.

Спасатели с помощью бензореза и гидравлического инструмента провели деблокацию тела погибшего из поврежденного автомобиля.

На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Заметим, что вчера, 26 июля, стало известно, что во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне.

В результате аварии три человека погибли.

До этого ДТП произошло недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, народный депутат Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.

Также чем именно запомнился нардеп и что о нем известно можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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