Отбойник прошил салон: водитель погиб в страшном ДТП под Киевом (фото)

В ужасном ДТП возле села Бузова в Киевской области погиб мужчина. Его автомобиль прошил отбойник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Как пояснили спасатели, 26 июля в 17:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп, возле с. Бузова, Дмитровской территориальной общины. К месту вызова направлены спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части Ирпеня. По прибытию на место вызова выяснилось, что в результате ДТП водитель оказался зажатым в транспортном средстве. Спасатели с помощью бензореза и гидравлического инструмента провели деблокацию тела погибшего из поврежденного автомобиля. На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники. Причина ДТП в настоящее время устанавливается.