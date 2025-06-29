При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко

При отражении вражеской атаки в ночь на 29 июня трагически погиб летчик F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

"Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!" - заявили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 29 июня российские террористы выпустили по Украине дроны и ракеты различных типов. Как отметили Воздушные силы, всего было более 500 воздушных целей.

Под ударом врага были Николаев, Запорожье, Полтавская, Львовская, Черкасская, Ивано-Франковская и Днепропетровская области. Россияне били по критической инфраструктуре и домам, есть пострадавшие. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.