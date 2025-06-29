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При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко

Украина, Воскресенье 29 июня 2025 08:37
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При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко Фото: летчик F-16 Максим Устименко погиб во время отражения атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

При отражении вражеской атаки в ночь на 29 июня трагически погиб летчик F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

"Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!" - заявили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 29 июня российские террористы выпустили по Украине дроны и ракеты различных типов. Как отметили Воздушные силы, всего было более 500 воздушных целей.

Под ударом врага были Николаев, Запорожье, Полтавская, Львовская, Черкасская, Ивано-Франковская и Днепропетровская области. Россияне били по критической инфраструктуре и домам, есть пострадавшие. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Гибель летчика Алексея Меся

Напомним, что в августе 2024 года Украина впервые потеряла F-16. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. Украинский F-16 сбивал вражеские цели и потерял связь, когда заходил на новую цель.

В результате истребитель F-16 потерпел катастрофу, а летчик Алексей Месь ("Мунфиш") погиб.

Также мы сообщали, что в апреле во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

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При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
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