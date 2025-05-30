От семьи к цифровому пространству: как меняется подход к защите детей в Украине

Как создать условия, при которых каждый ребенок будет расти в безопасности, заботе и поддержке, имея возможность полностью реализовать свой потенциал? Во время войны этот вопрос приобретает особое значение. Дети, которые были вынуждены покинуть свои дома, остались без родительской опеки или сопровождения взрослых, сталкиваются с повышенными рисками.

Именно поэтому усилия государства и общества должны быть сосредоточены на укреплении системы защиты прав ребенка, развитии профессиональной способности тех, кто работает с детьми, и создании среды, дружественной к каждому ребенку – независимо от его обстоятельств.

В течение года Украина сделала важные шаги к созданию такой среды для каждого ребенка – дома, в школе и в цифровом пространстве. Принятые законодательные изменения усилили ответственность за домашнее насилие, расширили механизмы противодействия буллингу, закрепили принципы безбарьерности в образовании и впервые на уровне государственной политики обозначили стандарты цифровой гигиены для детей.

Эти нововведения уже сейчас не только формируют новую правовую реальность, но и требуют от общества большей вовлеченности, осведомленности в сфере защиты детей. Итак, далее будем говорить об основных изменениях, которые помогли укрепить эти механизмы безопасности.

Безопасность и благополучие ребенка в семейном кругу

С 19 декабря 2024 года в Украине вступил в силу Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульской конвенции).

В частности, увеличена административная ответственность за совершение домашнего насилия в отношении детей: теперь штраф составит от 510 до 1020 грн или назначат общественные работы на срок от 40 до 50 часов, или административный арест на срок от 2 до 10 суток.

За повторное совершение в течение года (если предварительно уже было подвергнуто административному взысканию) штраф составит уже от 1020 до 1360 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок от 3 до 15 суток.

Лица в возрасте от 16 до 18 лет будут нести ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях.

А в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла Закон № 4073-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола", который совершенствует механизмы противодействия домашнему насилию.

Ранее, по статье 110 Семейного кодекса Украины, нельзя было подать на развод во время беременности жены и в течение первого года после рождения ребенка, только при условии, что один из супругов совершил уголовное преступление.

Эти ограничения были отменены, и иск о расторжении брака можно подать в любое время, включая период беременности жены и первый год жизни ребенка.

Также теперь Статья 111 Семейного кодекса Украины говорит, что если один из супругов совершил домашнее насилие, независимо от состояния рассмотрения возбужденного уголовного производства, гражданского дела или дела об административном правонарушении в отношении домашнего насилия, меры по примирению супругов не принимаются.

Эти законодательные изменения следует рассматривать как важный шаг к созданию безопасной среды для ребенка даже в сложных семейных обстоятельствах. Потому что такой подход усиливает "видимость" ребенка в системе защиты и позволяет своевременно реагировать на угрозы его безопасности, благополучию и психическому здоровью.

Противодействие буллингу и развитие инклюзивности

В рамках защиты прав ребенка в образовательной среде украинское законодательство также претерпело важные изменения. Они были направлены на противодействие буллингу, развитие инклюзивности и создание безбарьерного пространства в учебных заведениях. Так, в прошлом году были внесены изменения в некоторые законы Украины по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми.

С тех пор, Закон Украины "Об охране детства" определяет буллинг (травля) как психологическое, физическое, экономическое или сексуальное насилие, то есть любое умышленное действие (действие или бездействие), в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое систематически совершается лицом в отношении ребенка, с которым они являются участниками одного коллектива, или ребенком в отношении другого участника одного коллектива и которое нарушает права, свободы, законные интересы потерпевшего лица и/или препятствует выполнению им определенных законодательством обязанностей.

Сегодня, за совершение буллинга предусмотрен штраф в размере от 850 до 3400 грн или общественные работы на срок от 20 до 60 часов.

В том же законе появилась статья описывающая механизмы предотвращения насилия и жестокого обращения с ребенком: что должны делать ответственные лица при выявлении таких случаев, в том числе о необходимости направления обидчиков на утверждении программы, которые помогут предотвратить уродливые совершения правонарушений.

Аналогичные изменения были внесены в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей", в Закон Украины "О физической культуре и спорте", в Закон Украины "О культуре", в Закон Украины "Об образовании".

Помним и о Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года, которая прямо предусматривает безбарьерность в образовании как один из приоритетов. Основные пункты Стратегии направлены на создание инклюзивной, доступной и дружественной к каждому ребенку образовательной среды.

Согласно ей, должна быть обеспечена физическая доступность учебных заведений (наличие пандусов, лифтов, универсальных санитарных комнат), адаптация учебных программ для детей с особыми образовательными потребностями, использование инклюзивного языка в коммуникации и учебниках, подготовка педагогов к работе с различными группами учащихся, включая детей с инвалидностью, детей в кризисных условиях.

Также стратегия предусматривает создание безопасного психологического климата, внедрение недискриминационных подходов к обучению и оцениванию и привлечение родителей и общества к формированию безбарьерного образовательного пространства.

Обеспечение прав ребенка в образовательной среде – это не только об обучении, но и о безопасной, поддерживающей среде, свободной от насилия, дискриминации и предубеждений. А значит, благодаря действующим законодательным механизмам все заведения и учреждения, так или иначе работающие с детьми, обязаны не только реагировать на случаи нарушения прав детей, но и активно предотвращать их.

Доступ к безопасной цифровой среде

В цифровую эпоху, когда дети все активнее взаимодействуют с онлайн-средой, вопрос их безопасности в интернете становится критически важным. Виртуальное пространство открывает новые возможности для развития, обучения и общения, но в то же время несет серьезные риски.

Среди самых опасных – сексуальные домогательства, секстинг, а также доступ к контенту, пропагандирующему насилие, жестокость или дискриминацию. Эти угрозы не всегда заметны взрослым, но могут иметь глубокие последствия для психического здоровья и безопасности ребенка.

Так, в упомянутый закон об усилении противодействия домашнему насилию, который вступил в силу в Украине в декабре 2024-го, была введена новая статья, предусматривающая административную ответственность за сексуальные домогательства, в том числе в киберпространстве: штраф в размере от 1360 до 2720 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Также с 2021 года действует закон № 1256-IX, который криминализирует сексуальные домогательства к детям и обязывает все сферы иметь механизмы предотвращения и реагирования.

Согласно Уголовному кодексу Украины по статье 300, сбыт и распространение несовершеннолетним произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, наказываются штрафом от 34 000 до 68 000 грн или ограничением свободы на срок до пяти лет.

По ст. 301 – сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, наказываются штрафом от 34 000 до 85 000 грн или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

По ст. 301-1 указана ответственность за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение. В статье 301-2 указана ответственность за проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица.

Еще в 2021 году Минцифра представила Концепцию защиты детей в цифровой среде. Она предусматривает мониторинг онлайн-контента, повышение цифровой грамотности детей и родителей, а также сотрудничество с Киберполицией. Хотя документ пока не получил полного внедрения, уже создан ряд образовательных продуктов, которые помогают детям и взрослым лучше ориентироваться в онлайн-безопасности.

А недавно, 2 мая 2025 года, правительство сделало еще один важный шаг – поручило принять Концепцию цифровой гигиены для детей дошкольного возраста. Ее цель – помочь воспитателям, родителям и педагогам лучше ориентироваться в том, как безопасно и разумно использовать цифровые технологии в обучении и воспитании малышей.

В документе говорится об ограничении времени перед экранами, развитии цифровых навыков у старших дошкольников и повышении осведомленности взрослых. Реализация Концепции запланирована на 2025-2028 годы.

Комплексные законодательные изменения, принятые в течение последнего года, демонстрируют системный подход к защите прав ребенка в Украине. Они и направлены на усиление ответственности за насилие, на развитие инклюзивности, формирование безбарьерного пространства и цифровой безопасности.

Эти шаги не только обновляют нормативную базу, но и задают новые стандарты взаимодействия с детьми на всех уровнях. А их дальнейшая эффективность будет зависеть от способности обеспечить их внедрение, мониторинга и постоянного совершенствования в соответствии с вызовами времени.