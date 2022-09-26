От ракетного удара в Первомайском погиб подросток

От ракетного удара в Первомайском Харьковской области, нанесенном РФ по городу в понедельник, 26 сентября, погибла 15-летняя девушка-подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет, - рассказал он. - Российские оккупанты коварно днем ​​нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги".

Как сообщалось, в понедельник, 26 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области. Удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры. Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома, из-за аварийной ситуации временно отключено водоснабжение некоторых улиц старой части города.

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