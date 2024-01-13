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"От ракет так умирают". Фигурист красноречиво напомнил Европе об убийствах украинцев

Фото: Иван Шмуратко доступно объяснил реалии войны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Иван Шмуратко образцово воспользовался возможностью показать аудитории чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года ужасы войны России против Украины. Турнир проходит в литовском Каунасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

22-летний фигурист в произвольной программе Евро-2024 вышел в белой рубашке с "пятном крови" в районе сердца. Выступление украинца стало продолжением короткой программы, где он показал историю убитого ракетой ребенка и его отца, вынужденного жить с этим горем дальше.

"Какое содержание вкладывал? Астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – раскрыл значение символов сам Шмуратко.

Молодой украинец объяснил свой подход желанием на мировой уровень восприятия. Вместе с хореографом Михаилом Лейбой он стремится доступно донести очевидные вещи широкой аудитории. Многократный чемпион Украины пообещал в дальнейшем использовать памятные образы.

За свое выступление Шмуратко получил 140,70 балла. В произвольной программе он занял 12-е место, а в целом финишировал на 14-й строчке. Чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа, триумфовавший и в короткой, и в произвольной программах.

 

 

К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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