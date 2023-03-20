RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От взрыва на российской мине в Херсонской области погиб мужчина

Фото: от взрыва на российской мине в Херсонской области погиб мужчина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, на российской мини взорвался житель Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В лесополосе за селом Станислав на вражеской мине подорвался 18-летний парень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за тяжелых травм он погиб на месте.

"Очень прошу всех жителей Херсонской области соблюдать осторожность. Не посещайте места, где еще не работали взрывотехники", - написал глава области.

Напомним, что житель Херсонской области сегодня, 20 марта, подорвался на вражеской взрывчатке. Муж получил тяжелую травму.

В селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский подорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине