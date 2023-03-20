От взрыва на российской мине в Херсонской области погиб мужчина

В понедельник, 20 марта, на российской мини взорвался житель Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"В лесополосе за селом Станислав на вражеской мине подорвался 18-летний парень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за тяжелых травм он погиб на месте.
"Очень прошу всех жителей Херсонской области соблюдать осторожность. Не посещайте места, где еще не работали взрывотехники", - написал глава области.
Напомним, что житель Херсонской области сегодня, 20 марта, подорвался на вражеской взрывчатке. Муж получил тяжелую травму.
В селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский подорвался на вражеской мине. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.
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