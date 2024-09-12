От полученных на фронте ранений скончался экс-советник главы СБУ Ярослав Антоняк: детали

В четверг, 12 сентября, после тяжелого ранения на фронте и длительного лечения в госпитале скончался государственный и общественный деятель, волонтер и военнослужащий Ярослав Антоняк.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии и жизненном пути защитника Украины.

Сообщение о смерти

О смерти военнослужащего сообщили на странице организации "Громадська варта" в Facebook.

"Тяжелая и невосполнимая потеря! Сегодня, 12 сентября 2024 года, в госпитале после тяжелого ранения на фронте и длительного лечения отошел в Вечность Ярослав Антоняк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он являлся государственным и общественным деятелем, волонтером, националистом, воином.

"Вечная и светлая Память и Царство Небесное! Искренние соболезнования родным и близким и всем побратимам. Герои не умирают! Смерть московским ублюдкам до последнего. Выражаем глубокое соболезнование жене Светлане, сыну Константину, родным, близким и побратимам. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавили в общественной организации.

О трагическом событии сообщил также политик Олег Медуница.

"Когда у друзей гибнут сыновья, тяжело сочувствовать. Сразу представляешь себя в подобной ситуации. Представляешь боль, эмоции... Но ты представляешь, а они переживают это прямо сейчас. Держись, друг Юрий Антоняк, твой сын жил, как герой, и умер как герой. На щите! Прими соболезнования. Пусть с Богом покоится", - написал он в своем Facebook и опубликовал фотографию Ярослава.

Публикация Медуницы (скриншот: facebook.com/oleg.medunitsya)

Основное о жизни и достижениях защитника Украины

Согласно информации ОО "Громадська варта", Ярослав Антоняк родился 29 ноября 1981 года в городе Львов.

Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и КНЭУ имени Вадима Гетьмана (став магистром права и международной экономики).

Являлся инициатором и автором ряда национально-патриотических издательских и видеопроектов.

От начала национального возрождения - участник лагеря СУМ (Союза украинской молодежи), участник Революции Достоинства, Рыцарь отличия "Гвардия революции" (Железный крест Майдана).

Антоняк работал на Львовской региональной таможне, был частным предпринимателем.

С первых дней российско-украинской войны - активный волонтер, основатель и активист ОО "Громадська варта", "Допоможи фронту" других общественных и волонтерских инициатив.

С 2014 по 2019 год был также советником главы СБУ.

С начала полномасштабного вторжения московских захватчиков в Украину - добровольцем вступил в ряды 103 бригады Территориальной обороны ВСУ (был лейтенантом ВСУ).

4 мая 2024 года был тяжело ранен во время выполнения боевого задания по защите Отечества.

Врачи больше 4 месяцев боролись за его жизнь, однако, к сожалению, полученные Антоняком травмы оказались слишком сложными.

Пост ОО "Громадська варта" (скриншот: facebook.com/hromvarta)