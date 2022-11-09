От автомобиля Стремоусова ничего не осталось. СМИ показали фото с места ДТП

Так называемый "заместитель губернатора Херсонской области" Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Автомобиль коллаборанта разорвало в клочья, однако его водитель остался жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

По его словам, коллаборант Стремоусов двигался из Херсона в Мелитополь. Личный водитель Кирилла Стремоусова остался в живых. Как отмечается, он и сообщил российским СМИ о гибели коллаборанта.

Как сообщают российские СМИ, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

"Фрагменты бронированного внедорожника, в котором находился Стремоусов, разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня российские СМИ заявили о смерти коллаборанта Стремоусова.

Еще в понедельник Стремоусов заявлял о завершении так называемой "эвакуации" из Херсона. 7 ноября с правого берега Днепра пошел последний теплоход.

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