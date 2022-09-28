Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов

Во время строительства обеих подводных газопроводов из России в Германию и после запуска первого проекта "Северный поток-1" Москва заявляла, что вероятность их повреждения практически нулевая. Однако ситуация последних дней подтвердила обратное.

Буквально за один день оба газопровода – "Северный поток-1" и "Северный поток -2" – вышли из строя. В ночь на 26 сентября было зафиксировано резкое падение давления на одной из двух ниток СП-2 – со 105 бар до 7 бар. Этот газопровод не использовался для транспортировки газа, но был заполнен топливом. Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках СП-1. Поставки газа по ним были прекращены еще в начале сентября из-за неисправности турбин.

Позже морское управление Дании сообщило об утечках газа – они обнаружены в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольма (из СП-2) и северо-восточнее того же острова (из СП-1).

В этот же день измерительные станции в Дании и Швеции зафиксировали мощные подводные взрывы в районах утечки газа из "Северного потока 1" и "Северного потока 2". Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 (датское время) ночи понедельника, второй – около 19:04, сообщает Information.

"Нет никаких сомнений, что это взрывы", – заявил глава шведского национального сейсмического центра SNSN Бьорн Лунд, отметив, что первый по силе соответствовал взрыву нескольких сотен килограммов динамита. Однако, по его словам, нельзя с полной уверенностью сказать, что взрывы произошли именно в местах утечки газа. Для точного ответа необходимо провести дополнительные исследования.

Инцидент начали официально комментировать буквально через несколько часов и представители России, и стран Европы, и США.

Рабочих версий несколько. Теоретически разрыв газопровода мог произойти из-за некачественных сварочных работ при укладке труб, из-за диверсии, возможно, со стороны самой России – взрыв мог произойти, в том числе, и изнутри трубопровода. К тому же ЦРУ еще несколько недель назад предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток".

Одной из версий была и сейсмическая активность в районе газопровода, но подземные толчки в районе газопроводов не зафиксированы. В основном эксперты склоняются ко одному варианту – к взрыву.

Кто и как отреагировал на аварию

Россияне не нашли ничего лучше и заявили, что повреждения газопроводов возникли из-за негерметичности, не уточняя причину ее возникновения. Власти Дании думают, что утечка газа произошла из-за взрывов и считают это преднамеренным действием. Шведские сейсмологи уверены, что инцидент с СП произошел из-за взрывов, но точно не из-за землетрясения.

Премьер-министры Дании и Польши заявили, что причиной взрывов на обоих газопроводах стали саботаж и преднамеренные действия. Власти Германии воздержались от конкретных комментариев причин аварии на газопроводах до тех пор, пока не будут ясны все обстоятельства.

В США тоже заявили, что пока не будут выдвигать версий, но поддержат европейские страны в расследовании инцидента. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам.

Неожиданное заявление сделал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который поблагодарил за произошедшее США . "Мелочь, а приятно", – написал он в Twitter. Это вызвало недоумение и возмущение в Польше, а в РФ тут же трактовали слова экс-главы МИД Польши якобы как подтверждение теракта.

В Украине конкретно назвали произошедшее терактом со стороны России. "Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие", – заявил советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Почему прорвало трубы?

Авария на газопроводах сейчас на руку России, и именно она ее организовала, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "России был нужен форс-мажор, чтобы оправдать невыполнение контрактов по поставкам газа "Газпромом", вот она его и создала", – заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

РФ, добиваясь отмены санкций из-за войны с Украиной, под разными предлогами сокращает поставки газа в страны Европы как через "Северный поток -1", так и через Украину, что впоследствии грозит Москве арбитражными разбирательствами из-за невыполнения контрактов.

Директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что ни о каких природных причинах аварии на газопроводах говорить оснований нет. "Однозначно причиной были сознательные действия. Абсолютно понятно, что это был преднамеренный акт саботажа", – заявил Униговский в комментарии РБК-Украина.

Норвегия уже направила в район аварии фрегат "Абсалон" и морской экологический корабль "Гуннар Торсон". Но сейчас доступ к местам взрывов для детального изучения невозможен, поскольку идет активный выброс газа из отверстий в трубе.

Газ из газопровода с глубины Балтийского моря выходит уже вторые сутки и сила потока не снижается, сообщает шведская береговая охрана. Сколько газа было в газопроводах – точно пока не ясно. По информации датских СМИ, Nordstream 2 сообщил, что в их поврежденных трубах было 177 млн кубометров. А Nordstream 1 не дал точных данных, но его трубы имеют такой же потенциал, как и трубы СП-2. Так что можно предположить, что общий объем газа в поврежденных магистралях – до 300 млн кубометров.

Когда обстановка позволит, специалисты смогут сделать вывод о природе повреждений и ответить на вопрос – снаружи они произошли или изнутри. Униговский предполагает, что взрывы могли быть организованы или диверсантами, или автономными плавучими аппаратами. Но и те, и другие должны были быть доставлены в район пролегания газопровода какими-то судами.

"Поэтому очень важно сейчас отследить движение судов в том районе, и я думаю, что это делают и шведы, и датчане. Ведь если это были какие-то пловцы или автономные аппараты, которые могли прикрепить взрывчатку – их нужно было запустить с какого-то судна, возможно, шедшего под видом грузового", – считает Униговский.

В Дании сообщили, что более детальные исследования мест прорывов газопроводов, исходя из соображений безопасности, могут быть проведены лишь через неделю-две.

В Европе опасаются новых терактов

В Копенгагене тем временем обеспокоены, что разрушения на "Северных потоках" произошли практически одновременно с открытием нового газопровода между Данией и Польшей. "Если что-то случится с новым газопроводом, цена на газ вырастет еще больше… Я представляю, что Россия может быть заинтересована в том, чтобы подчеркнуть Европе, насколько большими могут быть последствия, если война на Украине продолжится", – заявил аналитик Академии обороны Дании Андерс Пак Нильсен.

В Германии начали говорить об усилении защиты прибрежных районов Северного и Балтийского морей для безопасности строящихся терминалов сжиженного газа, и в общем – всей энергетической инфраструктуры.

Трубы газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток-2" могут быть повреждены навсегда, пишет Der Tagesspiegel. Если трубы не отремонтировать быстро, в них попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию. Масштаб повреждений трубопроводов заставляет правительственных экспертов предполагать, что атака на них была спланирована на государственном уровне.

Пока поставки природного газа в Европу идут, как и до 27 сентября – через "Турецкий поток" и через ГТС Украины. На днях "Газпром" заявил о возможном прекращении оплаты "Нафтогазу" транзита, если компания не откажется от подачи иска в арбитраж. Но в НАК уже ответили, что планы менять не собираются.

По информации РБК-Украина, "Газпром" уже провел предоплату за октябрьский транзит газа через Украину, причем за весь месяц. Однако это не помешает Москве под надуманным предлогом прекратить физические поставки в любой момент. И даже в этом случае Европа не сильно пострадает, поскольку уже накопила необходимые запасы газа. Зависимость от российских поставок снижена с 40% до 10%.

Что касается сохранения климата, которому в Европе уделяют огромное внимание, то утечка газа не несет серьезной угрозы. По расчетам Орхусского университета (Aarhus Universitet), сообщает датское издание DR, в худшем случае может произойти выброс от 20 до 30 миллионов тонн CO2. Это соответствует двум третям общего объема выбросов Дании CO2 за год. Ученые университета заявили, что в масштабах Дании это крупный объем, но в глобальном масштабе – незначительное событие.