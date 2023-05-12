Взрывы в оккупированном Луганске: появилось видео с места "прилета"

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА опубликовал видео с места "прилета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.
"Сегодняшние "хлопки" в Луганске как часть очередной перегруппировки войск РФ. Почему-то загорелся машиностроительный завод. Что там россияне располагали и ремонтировали - не трудно догадаться", - написал Лысогор.
Напомним, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы в пятницу, 12 мая. Местные сообщили, что перед взрывами был слышен шум, напоминающий звук ракеты.
Также ранее мы писали, что 10 мая возле оккупированного Северодонецка (Луганская область) прозвучал мощный "хлопок".
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