Взрыв на военном заводе Rheinmetall в Испании: в компании исключили теракт

"Компания не видит доказательств атаки", - заявили в Rheinmetall в ответ на запрос о комментариях, добавив, что местные власти расследуют причины взрыва.

По данным Rheinmetall, в результате инцидента пострадали шесть человек: один - в тяжелом состоянии, другой - средней тяжести, а четверо получили легкие травмы.

Дочерняя компания Rheinmetall производит порох для военных и гражданских нужд на заводе в Джавали-Виехо, где работают 427 человек.

"Производственные мощности не пострадали в результате инцидента, и производственных потерь не ожидается", - добавили в компании.