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Взрыв на военном заводе Rheinmetall в Испании: в компании исключили теракт

Фото: взрыв на военном заводе Rheinmetall в Испании не біл терактом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Нет никаких доказательств того, что взрыв на заводе Rheinmetall по производству боеприпасов в Испании, был терактом. Во время ЧП пострадали шесть человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Компания не видит доказательств атаки", - заявили в Rheinmetall в ответ на запрос о комментариях, добавив, что местные власти расследуют причины взрыва.

По данным Rheinmetall, в результате инцидента пострадали шесть человек: один - в тяжелом состоянии, другой - средней тяжести, а четверо получили легкие травмы.

Дочерняя компания Rheinmetall производит порох для военных и гражданских нужд на заводе в Джавали-Виехо, где работают 427 человек.

"Производственные мощности не пострадали в результате инцидента, и производственных потерь не ожидается", - добавили в компании.

 

 

Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании

В Испании произошел взрыв на военном заводе Rheinmetall 30 января. Шесть человек получили ранения.

Компания известна своим сотрудничеством в сфере производства оружия в Украине. Так, известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине всего четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

Напомним, в мае 2024 года в Германии произошел пожар в доме главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его устроили левые экстремисты за помощь Украине.

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ИспанияRheinmetallВзрыв