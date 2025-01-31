Взрыв на военном заводе Rheinmetall в Испании: в компании исключили теракт

Нет никаких доказательств того, что взрыв на заводе Rheinmetall по производству боеприпасов в Испании, был терактом. Во время ЧП пострадали шесть человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Компания не видит доказательств атаки", - заявили в Rheinmetall в ответ на запрос о комментариях, добавив, что местные власти расследуют причины взрыва.

По данным Rheinmetall, в результате инцидента пострадали шесть человек: один - в тяжелом состоянии, другой - средней тяжести, а четверо получили легкие травмы.

Дочерняя компания Rheinmetall производит порох для военных и гражданских нужд на заводе в Джавали-Виехо, где работают 427 человек.