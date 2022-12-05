Взрыв на Троещине в Киеве: спасатели раскрыли детали инцидента

Газовый баллон взорвался в многоэтажке на столичной Троещине вечером 4 декабря. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Киеве в Facebook.

По данным спасателей, взрыв произошел около 20:46 в 22-этажном доме по улице Марины Цветаевой в Деснянском районе столицы. Специалисты установили, что в квартире на 17 этаже взорвался газовый баллон без последующего горения.

В результате взрыва разрушена смежная стена комнаты, балкон, оконная рама с окном спальной комнаты, облицовка ванной комнаты и мебель, частично разрушена стена соседней квартиры. От обломков взрыва повреждены припаркованные у дома три легковых автомобиля, а также кондиционеры на 5, 10, 13 и 14 этажах.

Врачи госпитализировали 38-летнего арендатора квартиры, получившего незначительные ожоги верхних конечностей, головы и шеи.

К ликвидации последствий привлекли 12 спасателей и три единицы техники.

В ГСЧС призывают жителей Киева осторожно пользоваться газом и соблюдать правила безопасности.

Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/DSNSKyiv)