Взрыв на стадионе в Киеве: страйкбольную гранату бросил 16-летний юноша

Правоохранители обнаружили 16-летнего подростка, который вчера, 10 сентября, бросил страйкбольную гранату на стадионе в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Национальной полиции в г. Киеве .
Инцидент произошел около 19.30.
На стадионе находились многие дети, однако, к счастью, никто не пострадал. Лишь один 17-летний парень обратился к медикам из-за острой реакции на стресс.
Правоохранители нашли виновного, которым оказался 16-летний юноша, проживавший неподалеку.
Сообщается, что имитационный боеприпас подросток приобрел месяц назад. Он объяснил свои действия тем, что хотел пошутить таким образом и испугать присутствующих.
Пока с парнем и его родителями общаются правоохранители. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Правоохранители сообщили, что санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.
Фото: юноша, бросивший страйкбольную гранату на стадион в Соломенском районе Киева вечером 10 сентября (t.me gunpKyiv)
Сообщения о взрыве на стадионе в Соломенском районе столицы появились вчера, 10 сентября. Полицейские оперативно прибыли и начали расследовать обстоятельства происшествия. Уже вечером того же дня правоохранители сообщили, что взрыв произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.
На месте инцидента, кроме следственно-оперативной группы территориального подразделения полиции, работали взрывотехники и медики.
Напомним, что вечером 14 августа в одном из киевских кафе, расположенном на улице Рейтарской, произошел взрыв. Он состоялся из-за срабатывания учебной гранаты. Обошлось без раненых.
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