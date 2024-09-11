Взрыв на стадионе в Киеве: страйкбольную гранату бросил 16-летний юноша

Инцидент произошел около 19.30.

На стадионе находились многие дети, однако, к счастью, никто не пострадал. Лишь один 17-летний парень обратился к медикам из-за острой реакции на стресс.

Правоохранители нашли виновного, которым оказался 16-летний юноша, проживавший неподалеку.

Сообщается, что имитационный боеприпас подросток приобрел месяц назад. Он объяснил свои действия тем, что хотел пошутить таким образом и испугать присутствующих.



Пока с парнем и его родителями общаются правоохранители. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Правоохранители сообщили, что санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Фото: юноша, бросивший страйкбольную гранату на стадион в Соломенском районе Киева вечером 10 сентября (t.me gunpKyiv)

Что предшествовало

Сообщения о взрыве на стадионе в Соломенском районе столицы появились вчера, 10 сентября. Полицейские оперативно прибыли и начали расследовать обстоятельства происшествия. Уже вечером того же дня правоохранители сообщили, что взрыв произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.

На месте инцидента, кроме следственно-оперативной группы территориального подразделения полиции, работали взрывотехники и медики.